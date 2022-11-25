На ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершился первый тур.

В воскресенье, 20 ноября, поединком Катар - Эквадор стартовал чемпионат мира по футболу.

Уже в матче-открытии турнира случился исторический реузультат. Катар проиграл со счетом 0:2 Эквадору и стал первой в истории проведения чемпионатов мира по футболу сборной-хозяйкой, проигравшей поединок-открытие турнира.

До этого у команд стран, принимавших планетарное первенство, было 16 побед и 6 ничьих в матчах-открытиях.

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Главными сенсациями первого тура ЧМ-2022 стали поражения Аргентины против Саудовской Аравии и сборной Германии против национальной команды Японии.

Случились в первом туре и два крупных разгрома. Сборная Англии со счетом 6:2 разбила Иран, а национальная команда Испании со счетом 7:0 разнесла сборную Коста-Рики.

ЧМ-2022: результаты матчей, 1 тур

Группа А

Катар - Эквадор - 0:2

Сенегал - Нидерланды - 0:2

Турнирная таблица

Группа B

Англия - Иран - 6:2

США - Уэльс - 1:1

Турнирная таблица

Группа C

Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2

Мексика - Польша - 0:0

Турнирная таблица

Группа D

Франция - Австралия - 4:1

Дания - Тунис - 0:0

Турнирная таблица

Группа E

Испания - Коста-Рика - 7:0

Германия - Япония - 1:2

Турнирная таблица

Группа F

Бельгия - Канада - 1:0

Марокко - Хорватия - 0:0

Турнирная таблица

Группа G

Швейцария - Камерун - 1:0

Бразилия - Сербия - 2:0

Турнирная таблица

Группа H

Уругвай - Южная Корея - 0:0

Португалия - Гана - 3:2

Турнирная таблица

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу выйдут команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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