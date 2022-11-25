В воскресенье, 20 ноября, поединком Катар - Эквадор стартовал чемпионат мира по футболу.
Уже в матче-открытии турнира случился исторический реузультат. Катар проиграл со счетом 0:2 Эквадору и стал первой в истории проведения чемпионатов мира по футболу сборной-хозяйкой, проигравшей поединок-открытие турнира.
До этого у команд стран, принимавших планетарное первенство, было 16 побед и 6 ничьих в матчах-открытиях.
Главными сенсациями первого тура ЧМ-2022 стали поражения Аргентины против Саудовской Аравии и сборной Германии против национальной команды Японии.
Случились в первом туре и два крупных разгрома. Сборная Англии со счетом 6:2 разбила Иран, а национальная команда Испании со счетом 7:0 разнесла сборную Коста-Рики.
ЧМ-2022: результаты матчей, 1 тур
Группа А
Катар - Эквадор - 0:2
Турнирная таблица
Группа B
Англия - Иран - 6:2
Турнирная таблица
Группа C
Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2
Мексика - Польша - 0:0
Турнирная таблица
Группа D
Турнирная таблица
Группа E
Испания - Коста-Рика - 7:0
Германия - Япония - 1:2
Турнирная таблица
Группа F
Турнирная таблица
Группа G
Турнирная таблица
Группа H
Уругвай - Южная Корея - 0:0
Турнирная таблица
Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу выйдут команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.
Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.