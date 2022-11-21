Три очка нидерландцам принесли голы Гакпо и Классена.

В понедельник, 21 ноября, в рамках первого тура группового турнира чемпионата мира-2022 по футболу сборная Сенегала противостояла национальной команде Нидерландов.

Поединок проходил на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился победой представителей европейского континента со счетом 2:0.

Первый тайм прошел в острой борьбе. Оба коллектива имели опасные моменты, но забить гол никому не удалось. Больше всего шансов для взятия ворот было у полузащитника оранжевых Фрэнки де Йонга, который на углу штрафной имел возможность нанести удар и поразить ворота Эдуарда Менди, но завозился и в итоге потерял мяч.

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Во второй тайме моментов практически не было. Сборная Сенегала по ходу встречи была вынуждена заменить игроков из-за полученных травм - сначала с поля ушел Абду Диалло, а затем на носилках унесли Шейку Куйяте. Несмотря на отсутствие моментов, на 84-й минуте Нидерланды все-таки сумели открыть счет: Френки де Йонг сделал навес в штрафную, где Коди Гакпо уверенно в воздухе переправил мяч в ворота.

На 90+9-й минуте Дави Клаасен на добивании после сейва Эдуарда Менди забил еще один мяч и установил итоговый счет встречи.

Сенегал - Нидерланды - 0:2

Голы: Гакпо, 84, Классен, 90+9

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло (Якобс, 62), Н. Менди, И. Гуйе, Куяте (П. Гуйе, 73), Диатта (Джексон, 74), Диа (Дьенг, 69), Сарр

Нидерланды: Нопперт, Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Думфрис, Бергейс (Копмейнерс, 79), Де Йонг, Блинд, Гакпо (де Рон, 90+4), Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 79)

Предупреждения: Н. Менди, И. Гуйе - Де Лигт

Обзор матча:

Кроме Сенегала и Нидерландов, в группе А также играют сборные Катара и Эквадора. Их матч состоялся в воскресенье, 20 ноября. Победу в противостоянии одержали представители Южной Америки со счетом 2:0.

После первого тура в группе А лидируют Эквадор и Нидерланды, в активе которых по три набранных балла. Катар и Сенегал пока остаются без очков.

Во втором туре сборная Катара встретится с национальной командой Сенегала, а Нидерланды померяются силами с Эквадором. Матчи запланированы на 25 ноября.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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