Представляем вашему вниманию расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре.

В воскресенье, 20 ноября, стартует 22-й в истории чемпионат мира по футболу. В этом году планетарное первенство принимает Катар.

Впервые в истории турнир будет проходить на Ближнем Востоке и впервые он пройдет осенью и зимой.

В финальной части ЧМ принимают участие 32 национальных сборных.

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Согласно регламенту все национальные команды были распределены на восемь групп, по четыре сборные в каждой. Победители и вторые команды своих квартетов выйдут в 1/8 финала.

Составы групп ЧМ-2022 по футболу

Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

Откроет ЧМ-2022 по футболу поединок национальных сборных Катара и Эквадора. Эта игра состоится 20 ноября на стадионе "Эль-Байт", в городе Эль-Хауре. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу

Групповой этап

Тур 1

Воскресенье, 20 ноября

18:00 Катар - Эквадор (Группа А)

Понедельник, 21 ноября

15:00 Англия - Иран (Группа В)

18:00 Сенегал - Нидерланды (Группа А)

21:00 США - Уэльс (Группа В)

Вторник, 22 ноября

12:00 Аргентина - Саудовская Аравия (Группа C)

15:00 Дания - Тунис (Группа D)

18:00 Мексика - Польша (Группа C)

21:00 Франция - Австралия (Группа D)

Среда, 23 ноября

12:00 Марокко - Хорватия (Группа F)

15:00 Германия - Япония (Группа E)

18:00 Испания - Коста-Рика (Группа E)

21:00 Бельгия - Канада (Группа F)

Четверг, 24 ноября

12:00 Швейцария - Камерун (Группа G)

15:00 Уругвай - Южная Корея (Группа H)

18:00 Португалия - Гана (Группа H)

21:00 Бразилия - Сербия (Группа G)

Тур 2

Пятница, 25 ноября

12:00 Уэльс - Иран (Группа В)

15:00 Катар - Сенегал (Группа А)

18:00 Нидерланды - Эквадор (Группа А)

21:00 Англия - США (Группа В)

Суббота, 26 ноября

12:00 Тунис - Австралия (Группа D)

15:00 Польша - Саудовская Аравия (Группа C)

18:00 Франция - Дания (Группа D)

21:00 Аргентина - Мексика (Группа C)

Воскресенье, 27 ноября

12:00 Япония - Коста-Рика (Группа E)

15:00 Бельгия - Марокко (Группа F)

18:00 Хорватия - Канада (Группа F)

21:00 Испания - Германия (Группа E)

Понедельник, 28 ноября

12:00 Камерун - Сербия (Группа G)

15:00 Южная Корея - Гана (Группа H)

18:00 Бразилия - Швейцария (Группа G)

21:00 Португалия - Уругвай (Группа H)

Тур 3

Вторник, 29 ноября

17:00 Эквадор - Сенегал (Группа А)

17:00 Нидерланды - Катар (Группа А)

21:00 Иран - США (Группа В)

21:00 Уэльс - Англия (Группа В)

Среда, 30 ноября

17:00 Тунис - Франция (Группа D)

17:00 Австралия - Дания (Группа D)

21:00 Польша - Аргентина (Группа C)

21:00 Саудовская Аравия - Мексика (Группа C)

Четверг, 1 декабря

17:00 Хорватия - Бельгия (Группа F)

17:00 Канада - Марокко (Группа F)

21:00 Япония - Испания (Группа E)

21:00 Коста-Рика - Германия (Группа E)

Пятница, 2 декабря

17:00 Южная Корея - Португалия (Группа H)

17:00 Гана - Уругвай (Группа H)

21:00 Сербия - Швейцария (Группа G)

21:00 Камерун - Бразилия (Группа G)

Матчи 1/8 финала турнира состоятся с 3 по 6 декабря, игры 1/4 запланированы на 9 - 10 декабря, полуфиналы - 13 - 14 декабря.

Финальный поединок состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.

Добавим, что за всю историю проведения чемпионатов мира только восемь сборных смогли завоевать этот трофей. Наибольшее количество чемпионских титулов у Бразилии – пять.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

Напомним, национальная сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2022 по футболу. "Сине-желтые" в полуфинале плей-офф отбора мундиаль обыграли сборную Шотландию со счетом 3:1, а в финале минимально уступили Уэльсу со счетом 0:1.

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