Победу южноамериканцам принесли голы Эннера Валенсии.

В воскресенье, 20 ноября, состоялся матч-открытие чемпионата мира-2022 по футболу, в котором хозяева турнира, сборная Катара, противостояла национальной команде Эквадора.

Встреча команд проходила на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды.

Эквадор забил первый гол уже в дебюте встречи, когда на пятой минуте отличился нападающий Эннер Валенсия. Однако арбитры на VAR отменили забитый мяч после просмотра видеоповторов, зафиксировав офсайд.

Видео дня

На 16-й минуте эквадорцы все-таки повели в счете - пенальти реализовал Эннер Валенсия. Через 15 минут Валенсия укрепил преимущество своей команды, оформив дубль.

В концовке встречи Катар создал голевой момент, а его автором стал Мунтари. Форвард получил длинную передачу и пробил почти с линии штрафного, но мяч полетел немного мимо ворот.

По итогам встречи победу добыл Эквадор, который не оставил шансов сопернику.

Отметим, что автор дубля в ворота Катара Эннер Валенсия был признан лучшим футболистом матча-открытия ЧМ-2022.

Валенсия выступает за турецкий "Фенербахче". В этом сезоне Суперлиги у эквадорского нападающего 13 голов и четыре результативные передачи в 12 встречах.

Катар - Эквадор - 0:2

Голы: Валенсия, 16 (пен.), 32

Катар: Аль-Шаеб, Мигель, Аль-Рави, Хоухи, Абделькарим Хассан, Ахмед, Будьяф, Хатим, Аль-Хайдос (Ваад, 72), Али (Мунтари, 72), Афиф

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Иборра (Сармьенто, 68), Валенсия (Сифуантес, 77), Эстрада (Родригес, 90)

Предупреждения: Аль-Шееб, Али, Будьяф, Афиф – Кайседо, Мендес

Обзор матча:

Примечательно, что потерпев поражение в стартовом матче ЧМ-2022, катарцы установили историческое достижение. Впервые в истории проведения чемпионатов мира по футболу сборная-хозяйка проиграла поединок-открытие турнира.

До этого у команд стран, принимавших планетарное первенство, было 16 побед и 6 ничьих в матчах-открытиях.

Добавим, что в группе А также выступают сборные Нидерландов и Сенегала. Они проведут свой очный матч в понедельник, 21 ноября.

Во втором туре Катар сыграет с Сенегалом, а Эквадор - с Нидерландами. Матчи запланированы на 25 ноября.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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