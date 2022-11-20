20 ноября в Катаре стартует долгожданный чемпионат мира по футболу.

В воскресенье, 20 ноября, стартует ЧМ-2022 в Катаре. Этот турнир будет уникальным, ведь впервые в истории чемпионатов мира пройдет в зимнее для нас время года.

Откроет первенство планеты по футболу поединок национальных сборных Катара и Эквадора.

Состоится этот матч на стадионе "Эль-Байт", в городе Эль-Хауре.

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Катарская сборная, которая дебютирует на крупном международном турнире постарается порадовать своих фанатов, а эквадорская команда сделает все, чтобы победить и набрать важные три очка.

Катар - Эквадор: прогноз

Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча является сборная с Южной Америки.

Так, на победу Эквадора предлагается коэффициент 2,47, в то время как потенциальный успех Катара оценивается показателем 3,22. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,13.

Стоит отметить, что по мнению букмекеров матч Катара и Эквадора не будет голевой. Ставки, на то, что обе команды не забьют принимают с коэффициентом - 2. В то же время коэффициент на тотал меньше 2,5 равен - 1,65.

Катар - Эквадор: трансляция

В Украине футбольный матч-открытие ЧМ-2022 в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспильного и сайт Суспильне Спорт.

Кроме того, поединок также будет доступен на видеосервисе MEGOGO. Здесь поединок покажет канал "MEGOGO Футбол 1".

Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции.

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