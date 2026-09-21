Transfermarkt обновил стоимость клубов УПЛ: кто лидирует и сколько стоят составы

Одни команды показали рост более чем на 20 %, а другие оказались в минусе.

Transfermarkt пересмотрел рыночные оценки футболистов Украинской Премьер-лиги, из-за чего изменились и общие суммы по командам. Об этом стало известно из обновленных данных портала.

Самой дорогой командой чемпионата остаётся "Шахтёр". По оценке Transfermarkt, его футболисты стоят €197,6 млн. На втором месте киевское "Динамо" с показателем €96,4 млн. Тройку замыкает "Полесье": €34,8 млн.

Так выглядит десятка самых дорогих команд Премьер-лиги:

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"Шахтёр" – €197,6 млн (+4,2%) "Динамо" – €96,4 млн (+1,2%) "Полесье" – €34,8 млн (+11,2%) "Харьков" – €30,4 млн (+9,2%) ЛНЗ – €20,0 млн (−3,6%) "Карпаты" – €16,0 млн (+21,0%) "Заря" – €13,1 млн (+16,2%) "Колос" – €12,0 млн (−6,1%) "Кривбасс" – €11,5 млн (+23,3%) "Буковина" – €9,73 млн (+0,3%)

Больше всех вырос "Кривбасс": его состав подорожал на 23,3%. За ним следуют "Карпаты" (+21,0%) и "Заря" (+16,2%). Подешевели лишь двое: "Колос" потерял 6,1%, ЛНЗ – 3,6%.

Новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что УЕФА определила стадионы для финалов еврокубков на два ближайших сезона. Финал Лиги чемпионов 2028 года примет мюнхенская "Альянц-Арена", а в 2029-м главный матч сыграют на "Камп-Ноу" в Барселоне. Финалы Лиги Европы пройдут в Бухаресте и Белграде, а Лиги конференций – в Турине и Будапеште.

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