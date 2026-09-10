'Шахтер' стартовал в Лиге чемпионов: как выступили 'горняки'

Матч состоялся на стадионе "Филипс" в Эйндховене.

Состоялся матч первого тура нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором встретились донецкий "Шахтер" и нидерландский ПСВ. Поединок закончился со счётом 1:1.

Счёт в матче уже в добавленное время первого тайма открыл Мендоса, который вошёл в левый угол штрафной, подделал мяч и из-под Гертрейды точно пробил в дальний угол ворот. Равенство восстановил уже на 48-й минуте Дест.

В конце второго тайма у "горняков" было несколько моментов, но забить так и не удалось.

Видео дня

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

ПСВ - "Шахтер" - 1:1

Голы: Дест (48) - Мендоса (45+1)

Предупреждения: Обиспо(56), ван Боммел (65), Дест (81) - Тобиас (35), Мендоса (47), Педро Энрике (55), Бондарь (63), Криськив (90), Марлон Гомес (91)

ПСВ: Коварж, Костич (Фламинго, 68), Обикпо, Гертрейда, Дест, Ваннер, Сано, Тил, ван Боммел, Пепи (Мейнанс, 83), Перишич.

"Шахтер": Ризник, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Очеретько, Изаки, Марлон Гомес, Мендоса (Невертон, 67), Алиссон, Элиас (Траоре, 67).

Матч состоялся на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Следующий матч "Шахтер" проведет 14 октября - против АЕКа на лондонском "Стэмфорд Бридж".

Новости футбола

Недавно организаторы престижной награды "Золотой мяч" назвали всех претендентов на трофей, который 26 октября будет вручен в Лондоне. Всего на "Золотой мяч" претендуют 30 футболистов, а победителя определит голосование журналистов со всего мира.

Вас также могут заинтересовать новости: