Объявлены все номинанты на 'Золотой мяч' 2026 года

Всего на "Золотой мяч" претендуют 30 футболистов, а победителя определит голосование журналистов со всего мира.

Организаторы престижной награды "Золотой мяч" назвали всех претендентов на трофей, который 26 октября будет вручен в Лондоне.

Стоит отметить, что в общей сложности на "Золотой мяч" претендуют 30 футболистов, а победителя определит голосование журналистов со всего мира.

Первая десятка: Джуд Беллингем (Реал), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурелья (Челси/Реал), Усман Дембеле (ПСЖ), Луис Диас (Бавария), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Габриэл (Арсенал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Ашраф Хакими (ПСЖ), Гарри Кейн (Бавария).

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Вторая десятка: Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Ламин Ямаль (Барселона), Садио Мане (Аль-Наср), Маркиньос (ПСЖ), Лаутаро Мартинес (Интер Милан), Килиан Мбаппе (Реал), Нуну Мендеш (ПСЖ), Лионель Месси (Интер Майами), Жоау Невеш (ПСЖ), Майкл Олисе (Бавария).

Третья десятка: Вильян Пачо (ПСЖ), Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия), Деклан Райс (Арсенал), Родри (Манчестер Сити/Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ), Уильям Салиба (Арсенал), Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ), Дайо Упамекано (Бавария), Винисиус Жуниор (Реал), Витинья (ПСЖ).

Интересно, что эксперты и букмекеры среди фаворитов называют Родри, Ламина Ямаля, Гарри Кейна, Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Лионеля Месси.

Новости футбола

Бывшая звезда киевского "Динамо" Олег Лужный стал новым главным тренером юношеской сборной Украины U-19. Украинская команда проведет учебно-тренировочный сбор в Испании, где сыграет три контрольных матча. Уже 24 сентября украинская сборная встретится со Швецией, а 27 сентября - с Германией. На 30 сентября запланирован матч между Украиной и Шотландией.

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