'Я просто в шоке': легендарный боксер стал свидетелем обстрела Киева

Он подчеркнул, что его поражает, как люди продолжают жить своей обычной жизнью в условиях хаоса.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд, который накануне посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, отреагировал на российские обстрелы столицы.

Он подчеркнул, что его поражает, как люди продолжают свою повседневную жизнь в хаосе, пока вся страна находится в состоянии войны.

"Меня поражает, как люди продолжают жить своей обычной жизнью в хаосе, пока вся страна находится в состоянии войны. Поэтому удивительно видеть, как будто это ни на кого не влияет. Да, безусловно, единственное, что можно сделать в такой ситуации, - так это адаптироваться к этому", - сказал боксер в эфире YouTube-канала "АкТИвные".

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По его словам, сегодня утром он лично видел бомбардировку.

"Это было совсем рядом. Я подумал: черт, это безумие. А люди просто шли, будто всё было нормально. Не подозревая, что это, наверное, в 180 метрах от них. Не скажу, что удивлён, нет. Я просто в шоке от того, как люди на это реагируют", - заявил Кроуфорд.

Удары РФ по Киеву

Сегодня днем российский дрон атаковал здание телеканала "Мы - Украина" телемарафона "Единые новости": было известно о пяти раненых. Всего в Киеве число погибших в результате атаки РФ увеличилось до 5 человек, еще 29 пострадали.

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