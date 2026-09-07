Легенда киевского 'Динамо' стал главным тренером юношеской сборной Украины U-19

Украинская сборная в сентябре проведет учебно-тренировочный сбор в Испании, где сыграет три контрольных матча.

Бывшая звезда киевского "Динамо" Олег Лужный стал новым главным тренером юношеской сборной Украины U-19. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Отмечается, что украинская сборная проведет учебно-тренировочный сбор в Испании, где сыграет три контрольных матча. Уже 24 сентября украинская сборная встретится со Швецией, а 27 сентября - с Германией. На 30 сентября запланирован матч между Украиной и Шотландией.

В ноябре юношескую сборную Украины ждет продолжение квалификации к чемпионату Европы 2027 года. На втором этапе команда сыграет в одной группе с Италией, Израилем и Румынией.

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Напомним, что в сезоне 2012/13 годов Лужный был главным тренером симферопольской "Таврии". Также он дважды исполнял обязанности наставника киевского "Динамо".

Кроме того, ранее Лужный работал в штабах "Динамо", где был ассистентом Юрия Сёмина, Валерия Газзаева, Анатолия Демьяненко, Йожефа Сабо и Александра Хацкевича.

Украина может провести совместный чемпионат мира с Польшей

Ранее Politico со ссылкой на министра спорта Украины Матвея Бедного писало, что Украина и Польша обсуждают возможность подачи совместной заявки на проведение Чемпионата мира по футболу среди мужчин.

По словам Бедного, в настоящее время стороны обсуждают эту возможность. Он отметил, что Украина уже имеет опыт проведения крупных футбольных соревнований совместно с Польшей, имея в виду Евро-2012.

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