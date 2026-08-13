'Динамо' окончательно вылетело из еврокубков

Киевляне уступили в ответном матче - 0:2.

Состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретились киевское "Динамо" и азербайджанский "Карабах". Поединок завершился со счётом 2:0 в пользу "Карабаха". Таким образом, "бело-синие" вылетели из турнира после домашней победы со счётом 1:0.

"Карабах" сумел открыть счёт уже на 12-й минуте. Жали Муаддиб воспользовался передачей Матеуша Сильвы и отправил мяч в ворота киевской команды.

Во втором тайме хозяева забили снова. На 69-й минуте отличился украинский полузащитник Алексей Кащук, выступающий за "Карабах". Ему ассистировал Эльвин Джафаргулиев.

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Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

"Карабах" - "Динамо" - 2:0. Первыйматч - 0:1.

Голы: Муаддиб(12), Кащук (69)

Предупреждения: Гусейнов (62) - Дубинчак (29), Пономаренко (45+4)

"Карабах": Зломислич, Джафаргулиев (Ланга, 72), Гусейнов, Варконьи, Сильва, Янкович, Бикальо, Кади (Сефас, 72), Зубир (Лобату, 81), Муаддиб (Гурбанлы, 72), Кащук (Монтьель, 88).

"Динамо": Суркис, Дубинчак (Огундана, 78), Михавко, Беловар, Сыч, Бражко, Рубчинский (Буяльский, 83), Лонвейк (Шапаренко, 73), Редушко (Кабаев, 73), Герреро (Тимчик, 73), Пономаренко.

Матч прошел на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

По сумме двух матчей "Карабах" вышел в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с нидерландским "Твенте", а "Динамо" завершило выступление в евросезоне.

Новости футбола

Состоялся матч Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором встретились парижский ПСЖ, за который играет украинец Илья Забарный, и бирмингемская "Астон Вилла". Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу французов.

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