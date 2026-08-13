Клуб, в котором играет украинец, стал победителем Суперкубка УЕФА

Матч состоялся на стадионе "Ред Булл Арена" в Зальцбурге.

Состоялся матч Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором встретились парижский ПСЖ, за который играет украинец Илья Забарный, и бирмингемская "Астон Вилла". Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу французов.

Голами в составе ПСЖ отметились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. На счету Дуэ также голевая передача своему партнеру. Единственный мяч для "вилланцев" забил Брайан Маджо.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный остался в запасе и так и не вышел на поле.

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Суперкубок УЕФА

ПСЖ - "Астон Вилла" - 2:1

Голы: Кварацхелия(20), Дуэ (61) - Маджо (45)

Предупреждения: ПауТоррес (51), Жоао Гомес (64), Макгинн (73)

ПСЖ: Сафонов, Мендеш (Эрнандес, 75), Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Невеш (Фабиан Руис, 75), Кварацхелия (Бералдо, 88), Дуэ (Маюлю, 87), Аклиуш (Дембеле, 46).

"Астон Вилла": Бизот, Маатсен, Пау Торрес (Мингс, 79), Линделёф, Кэш, Хеммингс, Камара (Богарде, 72), Жоао Гомес (Баркли, 79), Макгинн (Алиссон, 72), Маджо (Абрахам, 72), Буэндия.

Матч прошёл на стадионе "Ред Булл Арена" в Зальцбурге.

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