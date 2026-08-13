С российских и беларуских пилотов сняли все ограничения в автоспорте

В FIA также допустили демонстрацию российских и беларуских национальных символов

В Международной автомобильной федерации (FIA) решили отменить все санкции в отношении российский и беларуских пилотов, которые были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом говорится на сайте федерации.

Отмечается, что санкции отменяются также в отношении российских и беларуских национальных команд и чиновников. Пилотам из РФ и Беларуси разрешается участвовать в международных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании обязательства о нейтралитете больше не применяется.

Кроме того, в FIA допустили демонстрацию российских и беларуских национальных символов, цветов, флагов. Разрешено и исполнение гимнов этих стран на международных соревнованиях.

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"Настоящее решение WMSC (Всемирный совет по автоспорту) вступило в силу с немедленным и обязательным эффектом 3 августа 2026 года и будет действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в документе.

Отдельно в документе упоминается то, что FIA все еще не разрешает проводить соревнования на территории России и Беларуси под своей эгидой.

Напомним, что под эгидой FIA проводятся соревнования в следующих сериях/чемпионатах:

Формула-1;

Чемпионат мира по ралли (WRC);

Ралли-рейды (W2RC);

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC);

Formula E;

FIA Karting.

Два Гран-при Формулы-1 отменили из-за ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, что ранее были отменены два Гран-при, которые были запланированы на апрель 2026 года. Речь идет о Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

Организаторы рассматривали альтернативные варианты, но замены для отмененных Гран-при не было предусмотрено.

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