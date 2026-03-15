Два Гран-при Формулы-1 официально отменены: подробности

Формула-1 официально подтвердила отмену двух Гран-при, запланированных на апрель 2026 года.

Об этом сообщается на официальной странице F1 в соцсети Х. Решение принято из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в апреле не состоятся. Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке Гран-при, а также этапы серий F2, F3 и F1 Academy (женский чемпионат, – УНИАН) не состоятся согласно плану", – говорится в сообщении.

Видео дня

Организаторы рассматривали альтернативные варианты, но замены для отмененных Гран-при не предусмотрено.

Отметим, что гонка в Бахрейне была запланирована на 12 апреля. В то же время заезд в Саудовской Аравии должен был состояться 19 апреля.

Таким образом, пилоты Формулы-1 уйдут на длительный перерыв после Гран-при Японии, запланированного на 29 марта. Следующая гонка, согласно официальному календарю F1, состоится аж 3 мая – речь идет о Гран-при Майами.

Формула-1 – другие новости

14 марта во время квалификации на основную гонку Гран-при Китая был установлен новый рекорд Формулы-1.

19-летний пилот Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Андреа Кими Антонелли стал самым молодым в истории гонщиком, завоевавшим поул-позицию. Итальянец побил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Он завоевал свой первый поул в 21 год.

Во время квалификационного заезда Антонелли проехал круг за 1:32.064.

