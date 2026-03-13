Из-за войны на Ближнем Востоке два Гран-при Формулы-1 оказались под угрозой отмены.

Как сообщает Sky News, "Формула-1 намерена отменить свои предстоящие гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за проблем с безопасностью в связи с войной на Ближнем Востоке".

По данным издания, окончательное решение руководство Формулы-1 объявит в течение двух дней.

Отмечается, что гонка в Бахрейне должна состояться 12 апреля, а Гран-при Саудовской Аравии запланировано на 19 апреля. Издание предположило, что эти две гонки отменят без замены в календаре этого года, а это означает, что сезон 2026 года будет сокращен до 22 гонок.

Гран-при Бахрейна: интересные факты

Гран-при Бахрейна стал первой гонкой Формулы-1 на Ближнем Востоке. Его включили в календарь чемпионата в 2004 году. Первым победителем гонки стал легендарный Михаэль Шумахер, выступавший за команду Ferrari.

С 2014 года гонка проходит ночью, что сделало её ещё более зрелищной.

Гран-при Саудовской Аравии: интересные факты

Трасса в Джидде является одной из самых быстрых городских трасс в Формуле-1. Гонка проходит вдоль побережья Красного моря. Это вторая гонка Формулы-1 на Ближнем Востоке, созданная в XXI веке после Гран-при Бахрейна. В частности, в календарь Ф-1 этап в Саудовской Аравии был включен относительно недавно – в 2021 году. Первый Гран-при выиграл Луис Хэмилтон из команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

