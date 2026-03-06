Гонки Формулы-1 под угрозой срыва из-за конфликта на Ближнем Востоке

Формула-1 следит за безопасностью перед Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Война в Иране серьезно нарушила воздушное сообщение в Персидском заливе, поставив под угрозу запланированные гонки Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии. Из-за этого спортсмены оказались в затруднительном положении, а часть турниров была отменена, пишет Financial Times.

Ведущих теннисистов, среди которых Даниил Медведев и Андрей Рублев, эвакуировали из Омана после того, как они застряли в Дубае. Крикетная команда England Lions вернулась домой после отмены серии в Абу-Даби. Формула-1 заявила, что внимательно следит за ситуацией и уделяет приоритетное внимание безопасности команд и персонала.

Тестовое мероприятие от производителя шин Pirelli в Бахрейне, запланированное на прошлые выходные, было отменено. Для перевозки команд Mercedes и McLaren пришлось зафрахтовать самолеты из Даммама в Каир и далее в Англию.

Из-за авиаударов США и Израиля по Ирану и иранских ракетных ответов рейсы в регионе сократились, оставив десятки тысяч людей в затруднительном положении.

Кроме Формулы-1, пострадали и другие виды спорта: чемпионат мира по гонкам на выносливость отменил первую гонку в Катаре, а футбольные матчи в Израиле, Катаре и Иране перенесены. Сомнительным стало участие Ирана в Чемпионате мира по футболу этим летом в США, Мексике и Канаде.

Напомним, что Персидский залив становится ключевым регионом международного спорта: Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ инвестировали миллиарды долларов в проведение крупных мероприятий. Однако нынешний конфликт ставит под сомнение возможность проведения гонок и других спортивных событий в безопасном режиме.

Другие новости Формулы-1

Как сообщал УНИАН, болид McLaren Айртона Сенны, на котором он в 1991 году впервые победил на Гран-при Бразилии, выставят на аукцион. По оценкам аукционного дома Sotheby's, начальная стоимость машины составит от $12-$15 млн.

Именно на этом болиде, несмотря на его неисправности, Сенна завоевал свой последний титул, а Гран-при Бразилии стал для него особенным, ведь это был первый раз, когда он выиграл домашний этап.

