Боксер-олимпиец Хижняк узнал соперника в своем первом профессиональном бою

Поединок состоится 21 марта.

Украинский боксер Александр Хижняк, который является олимпийским чемпионом, узнал имя своего соперника в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.

Как сообщает Sport.ua, он проведет первый бой против колумбийца Вильмера Барона, который имеет рекорд 8 побед, 13 поражений и 1 ничью (6 нокаутов).

Этот поединок состоится 21 марта в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF - Usyk 17 Promotions.

Видео дня

Хижняк является двукратным олимпийским призером: он завоевал серебро на Летних Олимпийских играх 2020 в Токио и золотую медаль на Летних Олимпийских играх 2024 в Париже.

Новости бокса

Как сообщалось, ранее Усик заявил, что уже имеет планы на будущее после завершения спортивной карьеры и нацелился на президентское кресло.

По его словам, он хочет "поработать на государство". Отвечая на ироничный вопрос о том, станет ли он мэром Конотопа, Усик сказал, что ниже поста президента должность не рассматривает.

Также стало известно, когда Усик проведет свой следующий бой. Украинец будет защищать свой пояс WBC против 36-летнего чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верхувена. Бой запланирован на 23 мая и должен состояться в Египте – на площадке у Пирамид Гизы.

Вас также могут заинтересовать новости: