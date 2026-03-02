Усик заявил, что собирается идти в президенты (видео)

Еще несколько лет спортсмен планирует боксировать.

Украинский боксер, чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уже имеет планы на будущее после завершения спортивной карьеры и нацелился на президентское кресло.

По его словам, он хочет "поработать на государство". Такое заявление боец сделал во время разговора с украинским ведущим Андреем Бедняковым в эфире программы "Де брехня".

Отвечая на ироничный вопрос о том, станет ли он мэром Конотопа, Усик сказал, что ниже поста президента должность не рассматривает.

Видео дня

"Я еще несколько лет планирую боксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже президента я никуда уходить не собираюсь", – заявил спортсмен.

Стоит отметить, что ранее Усика уже спрашивали о том, собирается ли он баллотироваться в мэры Киева. Тогда боксер сказал, что такого желания у него нет. Помимо спорта, он также занимается бизнесом.

