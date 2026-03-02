'Ситуация сложная': в ФК 'Ворскла' отреагировали на информацию о возможном закрытии клуба

По словам президента клуба, "проблем нет только у тех, кто уже на кладбище".

В футбольном клубе "Ворскла" заявляют, что информация о том, что они якобы приостанавливают свою деятельность из-за проблем с финансированием, не соответствует действительности.

Как сообщил Sport.ua со ссылкой на сайт болельщиков клуба Первой лиги, полтавская "Ворскла" находится на грани исчезновения и может прекратить свое существование.

По информации источника, проект мужской команды был поставлен на паузу, и существует высокая вероятность, что команда не сможет доиграть нынешний сезон.

Отмечается, что "Ворскла" боролась с серьезными финансовыми проблемами в течение сезона 2025/26 - клуб получил пять трансферных банов от ФИФА и запрет на регистрацию новых футболистов.

Кроме того, 27 февраля стало известно, что решением вице-президента клуба Олега Лысака в клубе запретили пользоваться автобусом и урезали финансирование на питание на 10 дней.

Ожидается, что свое существование прекратит и женская команда.

Что говорят в самом клубе

В то же время президент "Ворсклы" Роман Черняк высказался по поводу информации о том, что клуб приостановил работу из-за финансовых проблем, сообщает Tribuna.com.

Так, на вопрос о том, правдива ли информация, что проект "Ворсклы" приостанавливается из-за проблем с финансированием, он ответил:

"Нет, пока это неправда. Ничего пока не ставится на паузу. Будет какая-то информация - мы объявим, опубликуем заявление. Пока нет".

Он уточнил, что говорить, что клуб закрывается, преждевременно. А на вопрос, в каком состоянии клуб находится сейчас, и есть ли у него проблемы, Черняк отметил, что "проблем нет только у тех, кто уже на кладбище".

"Есть владельцы, есть руководители клуба, которые над этим работают, чтобы эти проблемы решать", - отметил он.

Кроме того, на уточнение, будет ли в ближайшие дни официальное сообщение от клуба, президент сказал:

"Она будет, а, возможно, и не будет. Ситуация сложная, но не безнадежная".

Неутешительные новости украинского спорта

Как сообщал УНИАН, на зимних Олимпийских играх-2026 украинские спортсмены остались без медалей. Это третий такой случай в истории Украины.

Так, ранее такой антирекорд был зафиксирован в 2002 и 2010 годах. Но, в отличие от нынешних Игр, тогда украинские спортсмены занимали хотя бы пятые места.

В то же время на нынешней Олимпиаде лучшим результатом стала шестая строчка в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

