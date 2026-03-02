'Всегда чувствовал себя украинцем': игрок испанского баскетбола дебютировал за нашу страну

Игрок отмечает, что никогда не пытался сменить гражданство и всегда защищал свою культуру.

22-летний Даниил Шелист, игрок испанского "Овьедо", получил первый вызов в национальную команду Украины и уже дебютировал именно против сборной Испании.

Как отмечает "Суспільне спорт", переехав в Испанию из Украины в возрасте девяти лет, в 11 он начал заниматься в местных командах. За следующие 11 лет он закрепился на местном профессиональном уровне, выступая за "Овьедо" во втором дивизионе.

Впервые сыграть на международном уровне Шелисте выпало именно против Испании, когда он представлял Украину на площадке латвийской Риги в отборочном поединке чемпионата мира.

В то же время еще более символичным для него станет матч четвертого тура, в котором уже Испания будет принимать украинцев на своей площадке в Овьедо - городе, где Шелист выступает на клубном уровне.

"Я 14 лет живу в Испании, вся семья здесь. Вырос в Испании, закончил школу. Все друзья и девушка - испанцы. Я всегда чувствовал себя украинцем, никогда не пытался сменить гражданство и заявлять, что я - испанец. Всегда защищал свою культуру", - подчеркнул Шелист.

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины, в комментарии Федерации баскетбола Украины рассказывал, что принял решение пригласить Шелиста после консультаций с его тренером и знатоками испанского баскетбола, получив "очень хорошие отзывы" об игре 22-летнего форварда.

Отмечается, что в дебютном матче за сборную Украины Шелист уже набирал очки, выполнив один прицельный средний бросок за 6,5 минут на площадке.

