Гол Трубина 'Реалу' признали лучшим в решающем туре Лиги чемпионов

УЕФА определил лучший гол по итогам 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Победителем стал украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, сообщает пресс-служба УЕФА .

При этом конкурентами Трубина были: Жоао Педро ("Челси") с голом в матче с "Наполи", Федерико Димарко ("Интер") - точный удар в ворота "Боруссии" Дортмунд, Влад Драгомир ("Пафос") - гол во встрече со "Славией".

Стоит отметить, что его гол на 90+8-й минуте матча против мадридского "Реала" принес лиссабонцам победу 4:2 и выход в плей-офф - "орлы" обошли Марсель по разнице голов и заняли 24-е место в общей таблице.

Трубин стал лишь 5-м вратарем, который отличился в матче Лиги чемпионов, а также первым, который вывел свою команду в плей-офф.

Гол "Трубина" - детали

Комментируя свой решающий гол, Трубин признался: он до последнего момента считал, что команде не нужно забивать. Главный тренер Жозе Моуринью подтвердил, что "Бенфика" едва не стала жертвой отсутствия коммуникации. Его замены были направлены на удержание счета 3:2, который он ошибочно считал проходным.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола также отреагировал на гол украинского вратаря.

"Мы все были там, поэтому не знали, что "Бенфике" нужен гол, чтобы пройти дальше, и когда вратарь вышел вперед, мы сказали: "Зачем ты вышел?", потому что "Реал" мог сравнять счет, и мы бы вылетели", - сказал он.

