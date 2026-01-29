Украинский вратарь 'Бенфики' забил зрелищный гол 'Реалу' и вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Соперника португальская команда узнает уже в пятницу, 30 января.

Украинский вратарь Анатолий Трубин, выступающий за португальский футбольный клуб "Бенфика", забил зрелищный гол в матче с мадридским "Реалом".

Голкипер отправил мяч в ворота соперника на последних секундах матча – это произошло на 90+7 минуте. Трубин фактически спас "Бенфику" от вылета из Лиги чемпионов, выведя команду в плей-офф престижного турнира.

24-летний игрок ударом головой замкнул подачу со штрафного. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу португальского клуба.

Видео дня

В сети уже распространяется видео эффектного гола Трубина:

Отметим, что "Бенфика" имела 9 очков и смогла войти в топ-24 команд благодаря разнице забитых и пропущенных мячей (10-12). Клуб обошел французский "Марсель", который тоже имел 9 очков, но уступил по разнице забитых и пропущенных (11:14).

Теперь "Бенфика" сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперника португальская команда узнает уже в пятницу, 30 января. Матчи состоятся во второй половине февраля.

Другие новости футбола

Бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу попал в больницу. 80-летнего наставника госпитализировали из-за тяжелой формы гриппа. Впоследствии стало известно, что его выписали из больницы.

Между тем вратарь сборной Украины Андрей Лунин решил покинуть мадридский "Реал". Ожидается, что он уйдет из команды после завершения сезона, поскольку глубоко разочарован своим статусом в клубе.

Вас также могут заинтересовать новости: