'Они уже достали': украинский призер Паралимпиады-2026 высказался об участии россиян

Баль заявил, что он не откажется от получения медалей из-за россиян.

Украинский паралимпиец Павел Баль высказался о нахождении россиян на Зимних Паралимпийский играх 2026. В комментарии для "Суспільне Спорт" он заявил, что россияне уже "достали его".

"Что хуже: быть четвертым или быть на подиуме с россиянином? Да пошли те росссияне в задницу, они уже достали. Россияне, россияне - что, из-за них я не должен брать медаль? Да плевал я на них. Был бы третьим - флаг в руки: пошел, забрал свою медаль и послал его к черту. Мне все равно, что, мне из-за него не брать медаль? Надо брать чем побольше. Сегодня не получилось", - сказал журналистам Баль.

Отметим, что вчера, 14 марта, Баль в составе сборной Украины выиграл серебро смешанной эстафеты в лыжных гонках. В последний день Параилимпиады он стал четвертым в лыжной гонке на 20 км в классе сидя, пропустив вперед россиянина Ивана Голубкова.

Более того, Баль стал первым украинцем в истории, которому удалось завоевать медали летней и зимней Паралимпиад. Также он был бронзовым призером Параилимпиады 2024 в Париже, выступая в хэндбайке.

Италия выступила против участия спортсменов из РФ и Беларуси в Паралимпийских играх

Напомним, что ранее Италия выступила против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Зимних Паралимпийских играх 2026.

В совместном заявлении министров иностранных дел и спорта Италии Антонио Таяни и Андреа Абоди говорится о том, что итальянское правительство "выражает категорическое несогласие" с решением Международного паралимпийского комитета допустить к Играм шестерых российских и четверых белорусских спортсменов с демонстрацией их национальных эмблем, в том числе гимна.

