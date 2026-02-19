Италия выступила против участия спортсменов из РФ и Беларуси в Паралимпийских играх

Рим призвал Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение.

Италия выступила против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх, которые пройдут с 6 по 15 марта. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и спорта Антонио Таяни и Андреа Абоди.

В частности, в заявлении говорится, что итальянское правительство "выражает категорическое несогласие" с решением Международного паралимпийского комитета допустить к Играм шестерых российских и четверых белорусских спортсменов с демонстрацией их национальных эмблем, в том числе гимна.

"Итальянское правительство повторно выражает свое несогласие, уже высказанное вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, с решением о полном восстановлении членства российского и белорусского паралимпийских комитетов, принятым Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и подтверждает свою полную солидарность и безусловную поддержку Украины", - отметили министры.

Кроме того, правительство Италии призвало Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение. Они ссылаются, в частности, на то, что Россия регулярно нарушает перемирие и олимпийские и паралимпийские идеалы. Как говорится в заявлении, такое поведение Москвы при поддержке Минска несовместимо с участием их спортсменов в Играх, если только они не выступают как нейтральные индивидуальные спортсмены.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что часть российских и белорусских спортсменов будут допущены к участию в Паралимпийских играх под национальными флагами. Соответственно, в случае необходимости они, в частности, "услышат свой государственный гимн на церемонии награждения".

На фоне этого комиссар ЕС по вопросам спорта Гленн Микаллеф уже заявил, что не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр. Также церемонию пропустят украинские чиновники. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение поднимать флаги РФ, пока продолжается война России против Украины, является неправильным - как с моральной, так и с политической точки зрения.

Резко отреагировал на такое решение и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это "грязное решение", которое "нельзя уважать", и оно "не европейское с точки зрения ценностей".

