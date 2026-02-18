ЕС бойкотирует церемонию открытия Паралимпийских игр из-за возвращения России

Там назвали решение разрешить спортсменам вывешивать российский и белорусский флаги "неприемлемым".

Комиссар ЕС по вопросам спорта Гленн Микаллеф не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр из-за решения разрешить спортсменам из России и Беларуси поднять их национальные флаги.

В соцсети Х он назвал решение разрешить спортсменам вывешивать российский и белорусский флаги "неприемлемым".

"Пока продолжается агрессивная война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и формы, которые неотделимы от этого конфликта. По этой причине я не буду присутствовать на церемонии открытия. Я делаю это с уважением к спортсменам, но с четким пониманием принципов, которые стоят на кону. Спорт объединяет, когда он стоит на принципах. Он разделяет, когда ставит их под угрозу. Я призываю своих единомышленников занять такую же позицию", - отметил Микаллеф.

Видео дня

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что украинские чиновники тоже не поедут на Паралимпиаду в Италию.

"В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады", - заявил он в Фейсбук.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что разрешение поднимать флаги государств-агрессоров на Паралимпийских играх, пока продолжается война России против Украины, является неправильным – как с моральной, так и с политической точки зрения.

По его словам, решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом.

"В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины. Предоставление такой системе престижной международной платформы посылает опасный сигнал, что ответственность можно отодвинуть на второй план. Спорт должен отстаивать справедливость, достоинство и уважение. Он не может стать сценой для режимов, которые презирают эти ценности", - отметил глава МИД.

Он также поручил послам Украины провести переговоры с правительственными чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия, если это позорное решение не будет отменено.

Россияне и белорусы на Паралимпиаде

Как сообщал УНИАН, если основная Олимпиада была омрачена скандалом с дисквалификацией украинского спортсмена по политическим причинам, то организаторы Паралимпиады решили не отставать.

Спортсменам из России и Беларуси было запрещено участвовать в Паралимпийских соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Частичный запрет, который позволяет спортсменам соревноваться, но только как нейтральным лицам, был введен в 2023 году.

17 февраля стало известно, что по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) шесть спортсменов из России и четыре из Беларуси смогут соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Представитель комитета Крейг Спенс отметил, что этих спортсменов будут рассматривать так же, как и представителей "любой другой страны". Таким образом, они смогут выступать со своими флагами, носить национальные цвета и, при необходимости, "услышат свой государственный гимн на церемонии награждения".

Вас также могут заинтересовать новости: