МОК считает украинских спортсменов препятствием для российских, - правозащитники

Международные правозащитники считают, что у Международного олимпийского комитета двойные стандарты, которые позволяют принимать с "раскрытыми объятиями" российских спортсменов.

Украинские спортсмены в большом спорте рассматриваются как препятствие для отмывания запятнанной российской репутации в преступной войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении Международной правозащитной организации Global Rights Compliance, которая обеспокоена решением Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать аккредитацию украинского спортсмена Владислава Гераскевича и запретить ему участвовать в соревнованиях по скелетону на зимних Олимпийских играх.

Правозащитники считают, что позиция МОК противоречит тому, как комитет применяет собственные правила в отношении российских спортсменов. В частности, нарушая так называемые "правила участия", МОК разрешил как минимум 4 спортсменам из России участвовать в Играх, несмотря на их очевидные проявления поддержки вторжения России.

Кроме того, во время соревнований МОК разрешил итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру выступать в шлеме с российским флагом, хотя флаг был запрещенным символом на Играх.

В связи с этим, говорится, что до сих пор нет объяснения, как МОК толкует эти откровенно политические проявления - фактическую поддержку грубых нарушений международного права.

По мнению правозащитников, кроме очевидных двойных стандартов, поведение МОК в отношении Гераскевича свидетельствует о внутренней противоречивости подхода. В частности, МОК заявил, что позволит Гераскевичу выступать с черной повязкой в знак памяти погибших от российского вторжения. Без объяснения остается то, почему это допустимо, а фотографии тех, кого чествуют - нет.

Как считают правозащитники, утверждение МОК о запрете всех форм самовыражения не соответствует действительности. Учитывая эти и другие противоречия, складывается впечатление, что МОК больше обеспокоен собственным дискомфортом (на субъективной и дискриминационной основе), чем последовательностью и принципиальностью в отношении свободы выражения.

Правовой советник Global Rights Compliance Джереми Пицци считает, что Олимпийские игры снова оказываются под угрозой из-за неспособности МОК содержательно соблюдать даже собственные минимальные стандарты поддержки мира, солидарности и человеческого достоинства.

"Снова российские спортсмены, нарушившие правила нейтральности, принимаются с распростертыми объятиями. Снова украинские спортсмены рассматриваются как препятствие для долгой традиции "sportswashing" преступных действий России. Непоследовательное применение МОК правил в отношении высказываний свидетельствует о том, что Гераскевичу не должны были запрещать выступать в его шлеме", - отмечает Пицци.

Скандал вокруг Гераскевича

Как сообщал УНИАН, украинский спортсмен Гераскевич намеревался выступать на зимних Олимпийских играх в "Шлеме памяти", чтобы почтить память тех украинских спортсменов, которых убила Россия во время полномасштабной войны против Украины. За это его отстранили от соревнований.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Олимпийское движение не должно подыгрывать агрессору. Глава государства отметил, что 660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время войны. В то же время, 13 россиян сейчас находятся в Италии и участвуют в Олимпиаде.

