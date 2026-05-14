Удар по Киеву: россияне убили украинского спортсмена Юрия Орлова

В Киеве после обрушения конструкции многоэтажного дома в результате российского ракетного удара среди погибших опознали хоккеиста и флорболиста Юрия Орлова. Об этом говорится в сообщении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта в социальной сети Facebook.

"В результате ночной ракетной атаки России на Киев погиб 30-летний экс-хоккеист киевских клубов "Крыжинка-Компаньон" и "Дженералз" Юрий Орлов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмен проживал в Дарницком районе столицы, где российский удар попал в жилой дом.

"По предварительной информации, вместе с Юрием погибла и его девушка", - добавляется в сообщении.

Также сообщается, что в сезонах 2015-2017 годов Юрий Орлов провел 66 матчей в чемпионате Украины, забросил 7 шайб и отдал 5 результативных передач.

В то же время, в хоккейном сообществе его знали как надежного командного игрока, который стабильно выступал на профессиональном уровне и работал на результат команды.

Удар РФ 14 мая

Как сообщал УНИАН, 13 мая и ночью 14 мая в общей сложности РФ запустила по Украине более 1560 дронов и 56 ракет.

В Киеве в результате российской атаки разрушен подъезд многоэтажного дома в Дарницком районе. По последним данным, в столице в результате массированной комбинированной российской атаки ракетами и дронами погибли девять человек. Среди погибших - 12-летняя девочка.

Этой ночью российские оккупанты цинично повторно наносили удары баллистическим оружием по тем же местам.

