Экстремальная жара может серьезно повлиять на Чемпионат мира-2026: предупреждение ученых

FIFPRO призывает принять дополнительные меры безопасности в преддверии турнира, который будут принимать США, Мексика и Канада.

Во время Чемпионата мира по футболу 2026 года игроки и болельщики могут столкнуться с опасными уровнями жары и влажности примерно на четверти матчей турнира. Об этом предупреждают исследователи, сообщает Sky News.

В частности, организация World Weather Attribution (WWA) заявила, что изменение климата существенно повысило температурные риски для участников и зрителей по сравнению с чемпионатом мира 1994 года, который также проходил в США.

Глобальный профсоюз футболистов FIFPRO уже призывает ввести дополнительные меры безопасности в преддверии турнира, который этим летом будут принимать США, Мексика и Канада.

По оценкам сети метеорологов и климатологов, из 104 матчей турнира около 25% могут состояться в условиях, когда показатель WBGT (температура по влажному термометру), учитывающий способность организма охлаждаться, будет превышать 26 градусов Цельсия. Когда показатель превышает этот уровень, FIFPRO рекомендует вводить меры безопасности, в частности специальные паузы для охлаждения.

К матчам, которые могут пройти в опасных условиях, относятся финал турнира, запланированный на 19 июля в Нью-Йорке и Нью-Джерси, а также два четвертьфинала и матч за третье место.

WWA также прогнозирует, что примерно пять матчей могут состояться при WBGT выше 28 градусов – уровне, который FIFPRO уже считает опасным для проведения игры и рекомендует переносить матчи.

Такой показатель эквивалентен примерно 38 градусам жары в сухом климате или 30 градусам при высокой влажности.

Сигнал тревоги для FIFA и болельщиков

Исследователи также обратили внимание на ситуацию в Далласе и Хьюстоне. Хотя стадионы там оборудованы системами охлаждения, у болельщиков будет примерно один шанс из трех оказаться под воздействием температуры выше 28 градусов WBGT за пределами арен во время большинства матчей.

Медицинский директор FIFPRO Винсент Гуттебарге заявил, что расчеты WWA "соответствуют оценкам FIFPRO, опубликованным еще в 2023 году". По его словам, это подтверждает необходимость внедрения дополнительных стратегий для защиты здоровья футболистов и поддержания их физической формы в условиях жары.

Также профессор климатологии Имперского колледжа Лондона и участница WWA Фрида Отто подчеркнула, что результаты исследования демонстрируют реальное влияние изменения климата на возможность проведения чемпионатов мира летом в Северном полушарии.

Она отметила, что хотя турнир 1994 года кажется не таким уж далеким, именно после него произошла почти половина всех антропогенных климатических изменений.

"То, что даже финал Чемпионата мира – одно из крупнейших спортивных событий на планете – может пройти в условиях жары, опасной настолько, что матч пришлось бы отменять, должно стать сигналом тревоги для FIFA и болельщиков", – сказала Отто.

Что говорят в FIFA

В ФИФА ранее сообщали, что на турнире планируют ввести трехминутные паузы для гидратации на 22-й минуте каждого тайма независимо от температуры, страны-хозяйки или наличия крыши и кондиционирования на стадионе.

В федерации назвали это "упрощенной и унифицированной" версией предыдущих правил, когда паузы вводились только после 30-й минуты и при определенном температурном пороге, который ранее составлял 32 градуса WBGT.

Такие изменения стали реакцией на критику во время Клубного чемпионата мира в прошлом году, который также проходил в США, когда футболисты и тренеры жаловались на проведение матчей в экстремальную жару, сообщает Sky News.

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес тогда заявил, что чувствовал себя "очень головокружительно" во время игры в "чрезвычайно опасных" температурных условиях.

В свою очередь, главный тренер сборной Англии Томас Тухель отмечал: из-за жары может оставлять запасных игроков в раздевалке во время матчей, чтобы избежать рисков для их здоровья.

Глобальные изменения климата

Напомним, по словам исследователей, дальнейшее сжигание ископаемого топлива удерживает тепло в атмосфере, океанах и на суше Земли, вместо того чтобы оно отражалось обратно в космос. Это привело к потере баланса, который поддерживает на планете стабильный климат. Сейчас разница между поглощенной и отраженной энергией является самой большой с момента начала измерений в 1960 году. То есть все больше тепла Солнца остается на Земле.

