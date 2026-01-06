Зимняя Олимпиада-2026: на какие виды спорта украинцы уже получили лицензии

Украинские спортсмены получили 20 лицензий в пяти видах спорта.

За месяц до старта Зимней Олимпиады украинцы уже получили 20 лицензий в пяти видах спорта.

Как отмечает Министерство молодежи и спорта Украины, болеть за украинских спортсменов на XXV зимних Олимпийских играх можно будет с 6 по 22 февраля.

"Сразу два итальянских города станут хозяевами Белой Олимпиады - Милан и Кортина-д'Ампеццо. Более 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград. Ски-альпинизм дебютирует в олимпийской программе на Играх-2026 в Италии", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что украинцы уже получили 20 лицензий в пяти видах спорта: биатлон - 10, лыжные гонки - 5, горнолыжный спорт - 2, шорт-трек - 2 и фигурное катание - 1.

"Олимпийская квалификация продлится до 18 января. Поэтому желаем успеха нашим спортсменам в их борьбе за билеты на главные старты четырехлетия!", - отметили в Минмолодежьспорта.

Олимпийские игры-2026

Как сообщалось, российские спортсмены на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии не смогут представлять свою страну, даже если к тому времени будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри подчеркнула, что на этом этапе уже ничто не изменит решение Комитета, что позволяет российским спортсменам участвовать в февральских играх только в индивидуальном зачете.

