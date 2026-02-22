Легендарный боксер планирует возобновить карьеру после девятилетнего перерыва

В 2017 году американец завершил выступления в статусе непобедимого бойца, 50:0.

Легендарный боксер Флойд Мейвезер собирается вернуться в профессиональный бокс после девятилетнего перерыва.

Как сообщает журнал The Ring. Боец планирует провести свой первый официальный бой уже этим летом. Ожидается, что это произойдет после запланированного на 25 апреля поединка против Майка Тайсона.

Детали о сопернике, дате и месте проведения поединка Мейвезер должен сообщить в ближайшие недели.

"У меня все еще есть все необходимое, чтобы установить больше рекордов в боксе – от моего предстоящего поединка с Майком Тайсоном до следующего профессионального боя после него. Никто не сможет обеспечить большее количество зрителей, большую мировую аудиторию трансляций и заработать больше денег с каждого поединка, чем мои мероприятия", – заявил легендарный боксер.

Стоит отметить, что профессиональную карьеру Флойд Мейвезер завершил еще в 2017 году после встречи с Конором Макгрегором. Примечательно, что американец завершил выступления в статусе непобедимого бойца, 50:0.

