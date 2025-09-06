Известно, что оба боксера уже завершили свою карьеру.

Легенды бокса Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут выставочный бой. Об этом Майк сообщил на своей странице в Instagram.

По информации СМИ, боксеры подписали соглашение на поединок, который будет организовывать американская компания CSI Sports/Fight Sports.

Пока точная дата неизвестна, однако сообщалось, что бой состоится весной 2026 года.

Что известно о карьерах Мейвезера и Тайсона

Напомним, Флойд Мейвезер завершил свою боксерскую карьеру в 2015 году над Андре Берто, однако в 2017 он вернулся на ринг, чтобы провести бой против Конора Макгрегора по правилам бокса.

Тогда Мейвезер заработал 280 млн долларов и нокаутировал ирландского спортсмена в 10 раунде.

В то же время Май Тайсон завершил свою профессиональную карьеру еще в 2005 году. Всего он провел 58 боев - 50 побед, 6 поражений, еще два поединка завершились безрезультатно.

Уже в 2020 году Майк провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился ничьей. В ноябре 2024 года Тайсон проиграл американскому блогеру и боксеру Джейку Полу, который на 30 лет его моложе.

Последние новости бокса

Ранее стало известно, что украинский боксер Александр Усик не выйдет на ринг против Джозефа Паркера в этом году. По словам промоутера чемпиона, Усик попросил тайм-аут у WBO из-за травмы, предоставил соответствующие документы.

"Мы близки к объявлению большого боя. Это будет одно из нескольких больших шоу, над которыми мы сейчас работаем. В тяжелом весе все готовы встречаться между собой, никто не избегает поединков", - заверил Фрэнк Уоррен.

Также сообщалось, что Усик может потерять титул WBO из-за танцев с украинской певицей Надеждой Дорофеевой. Всемирная боксерская организация приказала украинскому боксеру предоставить обновленное медицинское заключение о состоянии его здоровья, ведь накануне Усик обратился с просьбой приостановить переговоры о поединке с обязательным соперником Джозефом Паркером.

"Медицинское заключение должно быть детальным и тщательным, и должно подтверждать текущее состояние здоровья мистера Усика, прогноз, ориентировочный срок восстановления и любые другие медицинские доказательства. Комитет не может позволить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений. В случае невыполнения требований мы будем вынуждены принять соответствующие меры согласно правилам WBO", - отметил председатель комитета чемпионатов WBO Луис Батиста Салас.

