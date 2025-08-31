Усик может потерять титул WBO из-за танцев с Дорофеевой: детали скандала

Всемирная боксерская организация требует новое медицинское заключение от Усика.

Александр Усик оказался под ударом Всемирной боксерской организации (WBO) после того, как в сети появились видео, на которых он танцует. Из-за этого организация приказала украинскому боксеру предоставить обновленное медицинское заключение о состоянии его здоровья, пишет BoxingScene.

7 августа Усик обратился к WBO с просьбой приостановить переговоры о поединке с обязательным соперником Джозефом Паркером из-за проблем со спиной. Медицинские документы, которые присылала команда боксера в августе, подтверждали травмы, требующие как минимум месяца отдыха и терапии. Усик просил о 90-дневной отсрочке переговоров.

Впрочем, видео в Instagram, на которых Усик танцует вместе с Надей Дорофеевой, вызвали сомнения в достоверности предварительных медицинских заключений.

В письме, попавшем в распоряжение СМИ, председатель комитета чемпионатов WBO Луис Батиста Салас отметил:

"Медицинское заключение должно быть детальным и тщательным, и должно подтверждать текущее состояние здоровья мистера Усика, прогноз, ориентировочный срок восстановления и любые другие медицинские доказательства. Комитет не может позволить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений. В случае невыполнения требований мы будем вынуждены принять соответствующие меры согласно правилам WBO".

На данный момент команда Усика пока не отреагировала на обвинения WBO.

Тем временем команда Джозефа Паркера рассматривает возможность проведения добровольного боя в конце года. Наиболее вероятным соперником новозеландца называют непобедимого британца Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Александр Усик - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинский боксер Александр Усик вошел в десятку самых богатых боксеров в истории. Он занимает в списке 6-е место с заработанными 165 миллионами долларов. Сообщалось, что попасть в список самых богатых Усик смог благодаря победам над Тайсоном Фьюри.

