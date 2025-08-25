Усик заработал 165 миллионов долларов, опередив Тайсона Фьюри.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал единственным украинцем, попавшим в список самых богатых боксеров в истории, по рейтингу портала GiveMeSport.

Усик занимает в списке 6-е место. Согласно данным источников, он заработал 165 миллионов долларов.

Отмечается, что он смог попасть в список самых богатых благодаря победам над Тайсоном Фьюри. Хотя и сам "Цыганский король" за эти бои получил существенные гонорары, что позволило ему занять седьмую строчку.

Возглавил рейтинг американец Флойд Мейвезер, который благодаря боксу заработал 400 миллионов долларов. На втором и третьем местах - Джордж Форман и Сауль Альварес соответственно.

Замыкает десятку новозеландский блогер-боксер Джейк Пол, который заработал благодаря боксу 100 миллионов долларов.

"Бойцы, которые попадают в первую десятку, настолько богаты, что такие бойцы, как Майк Тайсон (20 миллионов долларов) и Энтони Джошуа (80 миллионов долларов), не проходят отбор", - отмечает издание.

Ранее ролевой чемпион Европы по боксу Спенсер Оливер ответил, как, по его мнению, мог бы закончиться поединок между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и другим легендарным украинским боксером Владимиром Кличко.

Также сообщалось, что Александр Усик получил отсрочку от WBO для боя за защиту своего титула против новозеландца Джозефа Паркера. Основанием для этого стала давняя травма спины Усика, сказавшаяся на его здоровье.

