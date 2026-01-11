КНДР сделала несовершеннолетних девушек инструментом своей пропаганды в мире, - WSJ

Ким понял, что есть ниша, в которой КНДР может стать мировым лидером.

Северная Корея имеет ужасную репутацию на международной арене. Частично перебить этот негатив и доказать миру, что диктатура династии Кимов имеет свои преимущества, Пхеньян пытается в спорте. И определенные успехи здесь есть.

Своеобразным мемом стало выступление футбольной сборной КНДР на чемпионате мира по футболу 2010 года, когда северные корейцы сначала героически провели матч против сборной Бразилии, но затем потерпели разгромное и унизительное поражение от Португалии. После этого в интернете распространились слухи о том, что дома северокорейских футболистов отправили в концлагеря, а тренера расстреляли. На самом деле это было неправдой, но красноречиво свидетельствовало о том, какую репутацию в мире имеет северокорейский режим.

Нынешний правитель КНДР Ким Третий стремится исправить положение. Как пишет The Wall Street Journal, Пхеньян решил сделать ставку на женский юношеский спорт. В частности на футбол, тяжелую атлетику и настольный теннис.

Режим Кима понял, что во всем мире никто не подвергает детей и девушек-подростков слишком изнурительным тренировкам ради спортивных достижений. Это открывает окно возможностей для диктатуры, которой крайне нужны хоть какие-то успехи для демонстрации своего престижа внутри страны и на международной арене.

Спортсменки и тренеры из других стран признают, что северокорейские девушки обладают непревзойденной физической выносливостью и психической устойчивостью. "Они не дают вам дышать", – сказала испанская футболистка Ируне Дорадо после поражения от северокорейских девушек в 2024 году.

Бывший менеджер женской сборной Южной Кореи Юн Док Йо говорит, что северокорейские спортсменки соревнуются без какого-либо страха перед возможными травмами. Он отметил, что в матчах футболисты обычно избегают столкновений с соперниками, чтобы не травмироваться, но у девушек из КНДР такой осторожности нет. "Их одержимость победой была на другом уровне", – сказал он.

Как отмечает WSJ, Северная Корея четыре раза выигрывала футбольный чемпионат мира среди девушек в возрасте до 17 лет и является действующим чемпионом среди женщин в возрасте до 20 лет.

Когда в ноябре сборная U-17 вернулась из Марокко, в аэропорту Пхеньяна ее встречали почетный военный караул и гражданские лица, что свидетельствует о большом внимании, которое режим уделяет успехам девушек в мировом спорте.

Впрочем, повторить этот успех во взрослом профессиональном спорте, особенно мужском, КНДР не удается. Жестокие тренировки несовершеннолетних девушек дают результат из-за отсутствия конкуренции со стороны других стран в этом сегменте. Но когда речь идет о взрослых профессиональных командах, северокорейцы уже не могут соревноваться на равных.

Как писал УНИАН, беглецы из КНДР описывают северокорейскую школьную систему как сочетание жесткой идеологической индоктринации, принудительного труда и насилия. Значительная часть обучения посвящена восхвалению династии Кимов. После уроков детей заставляют по несколько часов выполнять тяжелую физическую работу, а физическое насилие со стороны учителей является распространенным явлением.

Также мы рассказывали, что власти Северной Кореи запретили приготовление и продажу популярного супа будае-джиге под угрозой заключения в трудовых лагерях. Все из-за "враждебного" происхождения блюда – из Южной Кореи.

