Дебютант Лиги чемпионов сенсационно выбил из турнира прошлогоднего финалиста

В 1/16 плей-офф Лиги чемпионов норвежский "Будё-Глимт" сенсационно выбил из турнира прошлогоднего финалиста - миланский "Интер".
После победы в первом матче норвежцы обыграли итальянцев и во второй встрече со счетом 2:1. Общий счет – 5:2, что позволило "Будё-Глимту" пройти в 1/8 финала турнира. Отметим, что это не первая сенсационная победа клуба в этом году. До этого на групповом этапе они обыграли "Атлетико" и "Манчестер Сити".
"Это замечательный вечер для клуба, болельщиков и норвежского футбола. С этого момента мы не будем обсуждать наши цели", – заявил главный тренер команды Кьетиль Кнутсен.
В других матчах этого вечера Атлетико разгромил "Брюгге" со счетом 4:1 и вышел в следующий этап. Также туда прошли "Байер", который по результатам двух матчей обыграл "Олимпиакос" со счетом 2:0, и "Ньюкасл", который после разгрома "Карабаха" в первой встрече, минимально обыграл азербайджанский клуб в ответном поединке.
Отметим, что 25 февраля пройдут последние матчи 1/16 плей-офф Лиги чемпионов. За проход в 1/8 поборются:
- Аталанта - Боруссия (Д) (первый матч закончился со счетом 0:2)
- Ювентус - Галатасарай (2:5)
- ПСЖ – Монако (3:2)
- Реал Мадрид – Бенфика (1:0)
Легенда "Шахтера" возвращается в УПЛ - что известно
Напомним, ранее стало известно, что в УПЛ возвращается легенда "Шахтера", опорный полузащитник Тарас Степаненко. Хавбек как минимум до конца сезона должен играть за ковалевский "Колос", после чего стороны обсудят возможность дальнейшего сотрудничества.