Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов: 'Бенфика' снова встретится с 'Реалом'

Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Чемпионов сезона 2025/2026.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026. В следующей стадии турнира футбольный клуб "Бенфика" снова ждет противостояние с королевским клубом "Реал Мадрид".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Как свидетельствуют результаты жеребьевки, в следующей стадии Лиги чемпионов состоятся следующие матчи:

Видео дня

Португальская "Бенфика" украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова снова встретится с испанским грандом "Реал Мадрид".

"Монако" сыграет с "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) украинца Ильи Забарного.

Азербайджанский "Карабах" украинца Алексея Кащука сыграет против английского клуба "Ньюкасл".

Норвежский "Буде-Глимт" сыграет с итальянским "Интером".

Турецкий "Галатасарай" встретится с итальянским "Ювентусом".

Немецкая "Боруссия Дортмунд" встретится с итальянской "Аталантой".

Бельгийский "Брюгге" с испанским "Атлетико Мадрид".

Греческий "Олимпиакос" украинца Романа Яремчука с немецким "Байером".

Первые матчи состоятся 17-18 февраля, ответные матчи – 24-25 февраля.

Победители этих пар выйдут в следующий раунд – 1/8 финала Лиги чемпионов, где их будут ждать восемь лучших команд группового этапа – "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Барселона", "Челси", "Спортинг" и "Манчестер Сити".

Новости футбола

Как сообщал УНИАН, в последнем 8-м раунде группового этапа португальская "Бенфика" сумела забронировать себе место в плей-офф благодаря чудо-голу украинского голкипера Анатолия Трубина, который забил в ворота мадридского "Реала" на последней минуте.

Этот гол Трубина был признан лучшим по итогам 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Вас также могут заинтересовать новости: