Матч был сыгран на Мальте.

Состоялась первая встреча четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов между мальтийским клубом "Хамрун Спартанс" и киевским "Динамо". Матч закончился в счетом 3:0 в пользу украинского клуба.

Счет в игре открыл Ванат на 13-й минуте, замкнув прострел Буяльского с левого фланга. После перерыва уже сам Буяльский на 76-й минуте пробил голкипера мальтийцев, при чем ему помог рикошет от защитника. Финальную точку в матче предстал Волошин, который в уже компенсированное время после прострела или удара Шапаренко "занес" мяч в ворота.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

Видео дня

"Хамрун Спартанс" - "Динамо" - 0:3

Голы: Ванат (13), Буяльский (76), Волошин (92)

Предупреждения: Беличич (45+1), Шимкус (50), Мбонг (55), Эдер (69) - Ванат (74)

"Хамрун Спартанс": Боннелло, Камендзули (Адранья, 87), Компри (Микаллеф, 87), Беличич, Полито (эль-Фанис, 38), Эдер (Тиун, 73), Эмерсон, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффи (7)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тимчик, Пихаленок (Шапаренко, 67), Михайленко, Буяльский (Бражко, 80), Кабаев (Пономаренко, 80), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 67)

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

Украинские клубы в еврокубках

Украинские футбольные клубы узнали своих потенциальных соперников в следующих раундах еврокубков.

Если "Динамо" пройдет "Хамрун", то встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Также стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Если горняки пройдут "Бешикташ", то встретятся с неудачником пары: "Рейнджерс" (Шотландия) - "Панатинаикос" (Греция).

Кроме того, определились потенциальные соперники "Полесья" и "Александрии" в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций.

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