Если "Динамо" пройдет "Хамрун", то встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Украинские футбольные клубы "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия" узнали своих потенциальных соперников в следующих раундах еврокубков.

Если "Динамо" пройдет "Хамрун", то встретится с победителем пары:

"Пафос" (Кипр) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

Видео дня

Если украинская команда уступит мальтийцам, то попадет в Лигу Европы и сыграет с неудачником пары:

"Пафос" (Кипр) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Также стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Если горняки пройдут "Бешикташ", то встретятся с неудачником пары:

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Панатинаикос" (Греция)

Если украинская команда уступит турецкой, то попадет в Лигу Конференций и сыграет с победителем пары:

"Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Калью" (Эстония)

Кроме того, определились потенциальные соперники "Полесья" и "Александрии" в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций.

Если "Полесье" пройдет "Санта-Колому", то встретится с победителем пары:

"Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения)

Если "Александрия" пройдет "Партизан", то встретится с неудачником пары:

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Хиберниан" (Шотландия)

Выступления "Шахтера" в Лиге Европы

Ранее, донецкий "Шахтер" без труда прошел в следующий раунд квалификации Лиги Европы. В первой встрече украинский клуб одержал победу со счетом 6:0, превратив ответный матч в формальность. Ответный матч в Финляндии закончился со счетом 0:0.

В следующем туре квалификации донецкий клуб встретится с турецким грандом "Фенербахче". Матчи будут сыграны 24 и 31 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: