Матч состоялся на стадионе "Стожице" в Любляне.

Донецкий "Шахтер" сыграл свою первую встречу в квалификации Лиги Европы против финского клуба "Ильвес Тампере". Поединок закончился победой украинского клуба с разгромным счетом 6:0.

На 26-ой минуте Сантана после передачи от Кевина открыл счет в матче, а на 43-ой Элиас ударом головой после подачи с углового все того же Сантаны после углового удвоил преимущество своей команды.

В дебюте второго тайма Сантана оформил дубль, доведя счет до разгромного - 3:0. Но на этом "горняки" не остановились: на 74-ой минуте Кевин забил свой гол. В конце матча Педриньо отличился результативным зрелищным ударом, а точку в матче поставил Невертон на 90-ой минуте - 6:0.

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Матч прошел на стадионе "Стожице" в Любляне (Словения).

Шахтер - Ильвес - 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус, 72) - Судаков (Очеретько, 58), Марлон (Назарина, 85), Бондаренко (Педриньо, 58) - Алиссон, Кливин2 (Невер)

"Ильвес": Виртанен - Рале, Вяйсянен, Мяэнпяя - Юккола, Ветели (Ала-Мюллюмяки, 78), Попович, Валлиус (Улунду, 63) - Степин (Канга, 63), Риски (Гютенен, 78), Седербе.

Ответный матч квалификации Лиги Европы между "Ильвесом" и "Шахтером" состоится 17 июля в финском Тампере.

Новости футбола

Ранее бывший игрок "Барселоны" Арда Туран стал новым тренером донецкого "Шахтера". Контракт с 38-летним тренером рассчитан на два года - до лета 2027 года.

"Горняки" гарантировали себе место в квалификации Лиги Европы благодаря победе в Кубке Украины по футболу, где они обыграли киевское "Динамо". Из-за победы "Риеки" над "Славен Белупо" вакантное место получил клуб "Динамо" Загреб, который опережает "Шахтер" в клубном рейтинге среди команд, которые должны были начинать турнир с квалификации.

Впоследствии УЕФА провела жеребьевку 2-го раунда квалификации для европейских кубков на сезон 2025/26 гг. Стали известны соперники украинских команд.

"Шахтер" встретится с турецким "Бешикташем" во втором раунде Лиги Европы, если сможет преодолеть финский "Ильвес Тампере".

Чемпион Украины киевское "Динамо" начнет выступление в европейских кубках со 2-го раунда отбора Лиги чемпионов. Первым соперником киевлян будет победитель первого раунда в паре "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

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