Также определены соперники для "Александрии" и "Полесья".

УЕФА провела жеребьевку 2-го раунда квалификации для европейских кубков на сезон 2025/26 гг. Стали известны соперники украинских команд.

Как сообщает сайт УЕФА, обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" встретится с турецким "Бешикташем" во втором раунде Лиги Европы, если сможет преодолеть финский "Ильвес Тампере" в первом раунде (матчи 10 и 17 июля). Раунд против турок начнется матчем 24 июля на выезде, а домашняя игра состоится - 31 июля.

Чемпион Украины киевское "Динамо" начнет выступление в европейских кубках со 2-го раунда отбора Лиги чемпионов. Первым соперником киевлян будет победитель первого раунда в паре "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта). Первый матч для "Динамо" будет гостевым 22 или 23 июля, а домашняя ответная игра состоится 29 или 30 июля. Победитель второго раунда перейдет в третий раунд Лиги Чемпионов, а неудачник - в третий раунд Лиги Европы.

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Также определялись соперники украинских клубов во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2025/26. Так, вице-чемпион Украины "Александрия" должна встретиться с побежденным в паре "Ларнака" (Кипр) - "Партизан" (Сербия). В свою очередь обладатель 4-го места Украинской премьер-лиги житомирское "Полесье" встретится с победителем пары "Борац Баня-Лука" (Босния) - "Санта-Колома" (Андорра). Первую игру украинские клубы проведут на условно домашней арене, а вторую - в гостях. Поединки состоятся 24 и 31 июля.

Кроме того, "Шахтер" узнал соперника в Q2 Лиги конференций на случай поражения от "Ильвеса" в Q1 Лиги Европы. Это будет нидерландский клуб "Алкмар".

Новости футбола

Как писал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" узнал о своем первом сопернике в квалификации Лиги Европы УЕФА. Им стал финский "Ильвес". Поединок между ними состоится в два матча - 10 и 17 июля. Победитель выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы.

Между тем молодежная сборная Украины по футболу получила отличные шансы выйти в следующий этап Евро-2025. Во втором туре наша команда заняла второе место своей группы D.

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