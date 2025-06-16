Наши спортсмены находятся на второй строчке в своей группе.

Молодежная сборная Украины U-21 имеет все шансы выйти в следующий этап чемпионата Европы-2025. По итогам второго тура, наши спортсмены оказались на второй позиции в группе D с тремя очками.

Если в дебютной игре подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы проиграли, сыграв со счетом 2:3 против Дании, то во втором поединке им удалось обыграть Финляндию с комфортным счетом 2:0.

Параллельно этому матчу датчане сыграли во второй раз, и во второй раз выиграли, гарантировав себе выход в плей-офф.

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Заключительный поединок для сборной Украины состоится уже в эту среду, 18 июня. На поле молодые спортсмены выйдут против Нидерландов, в 19:00 по киевскому времени. Для того, чтобы выйти в плей-офф, нашим футболистам необходимо не проиграть — достаточно сыграть вничью или даже выиграть.

Другие новости о сборной Украины

УНИАН подготовил для вас календарь сборной Украины по футболу в 2025 году. В этом году наша основная команда должна провести всего 10 матчей, из которых четыре уже было проведено. Подробнее читайте в материале.

Кроме того, недавно мы рассказывали о проигрыше сборной в турнире Canadian Shield. Первый тайм украинская команда проигрывала со счетом 3:0.

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