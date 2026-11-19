Она заверила, что война очень мотивирует её выступать, заниматься боксом и представлять Украину на международных соревнованиях.

18-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко рассказала, что отказалась от предложения представлять США на международных соревнованиях. Об этом она сообщила в комментарии "Радио Свобода".

Она сказала, что ей предлагали сменить спортивное гражданство и представлять США. Однако боксерша отказалась от этой возможности, объяснив свое решение желанием оставаться верной Украине и собственным принципам.

"Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну и хочу по-прежнему выступать с нашим флагом. Война очень мотивирует меня выступать, мотивирует боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях, чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. И я с гордостью представляю нашу Украину", - сказала Макогоненко.

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Она заверила, что война очень мотивирует её выступать, боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях.

"Чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна и сильные люди. Я с гордостью представляю нашу Украину", - добавила спортсменка.

Интересно, что предложение выступать за США было не единственным, которое получала украинка. Ранее Кира рассказывала, что ей также предлагали представлять Австралию.

В 2026 году Макогоненко завоевала "золото" юниорского чемпионата мира (до 54 кг) и дебютировала на профессиональном ринге с победы над Полиной Довгинкой, которую одержала на шоу Rising Stars от Александра Усика.

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Уже 11 декабря в Кардиффе состоится бой за пояс WBA (Super) в супертяжелом весе, в котором примут участие Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. И несмотря на то, что Фьюри считается фаворитом этого поединка, Джошуа убежден, что ему удастся отправить соперника в нокаут.

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