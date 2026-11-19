По его словам, Роналду интересовался его семьёй, делами и планами.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал об общении с Криштиану Роналду и дружбе с Энтони Джошуа. Об этом он заявил в интервью проекту "Bet it Drives Show".

Он вспомнил встречу с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии: украинец посетил матч с участием португальца, после которого они пообщались в раздевалке.

По словам Усика, Роналду интересовался его семьей, делами и планами. Особенно ему запомнился разговор об отношениях с родителями и о том, что они не успели сказать своим близким.

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"Мне было очень интересно поговорить с ним о его ситуации с отцом. И когда мы об этом говорили, он сказал: "Алекс, у меня то же самое. Я тоже не успел сделать то, что хотел, не успел поговорить о том, о чём хотел", - поделился боксёр.

Он признался, что его поразило, насколько близкой оказалась эта история для человека мирового масштаба.

По словам Усика, Джошуа - очень воспитанный человек, а их общение давно вышло за рамки спортивного соперничества. Он вспомнил, как объяснил британцу, почему готов делиться с ним собственным опытом и знаниями:

"Слушай, я просто возвращаю то, что ты мне дал. Ты благодаря нашим поединкам запустил меня в космос. Я просто хочу по-человечески отплатить и всё".

Боксер отметил отношение британца к своим детям. По его словам, Джошуа охотно проводит с ними время и даже соглашается поиграть в футбол, хотя Усик иногда напоминает сыновьям, что спортсмену нужно отдыхать.

"Я понимаю, что для моих детей это крутое переживание, и я благодарен ему за тепло, которое он дарит моим сыновьям", - добавил он.

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