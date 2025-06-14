Болельщики до конца года еще смогут насладиться игрой нашей сборной.

2025 год хоть и не проходит под знамением таких серьезных турниров, как Чемпионат Европы или Чемпионат мира по футболу, но это не означает отсутствие поединков между сборными вообще. К примеру, в этом году наша команда должна провести всего 10 матчей, из которых четыре уже было проведено.

Расписание матчей сборной Украины

В первой половине года "сине‑желтые" сыграли матчи плей-офф Лиги наций и канадский товарищеский турнир, а с сентября начнётся отборочный турнир чемпионата мира по футболу (группа D), где соперниками станут Франция, Исландия и Азербайджан.

Отмечается, что по итогам игр будет формироваться турнирная таблица отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне УЕФА, определяющая, кто поедет на мировой футбольный Мундиаль.

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Плей-офф Лиги наций

В марте 2025 года сборная Украины провела два стыковых матча за выход в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. "Дома" Украина победила Бельгию, а в гостях повторить результат не получилось. Точные результаты:

20 марта : Украина – Бельгия – 3:1

: Украина – Бельгия – 3:1 23 марта: Бельгия – Украина – 3:0

Таким образом, в этих играх Украина осталась за чертой выхода в Дивизион A Лиги наций. И сразу же после этих поединков внимание переключилось на подготовку к летним товарищеским матчам и осеннему отбору на чемпионат мира.

Товарищеские матчи

Летом 2025 года, совсем недавно, сборная участвовала в международном турнире Canadian Shield в Канаде. В первом матче Украина неожиданно проиграла Канаде, а в ответном матче нашим спортсменам чудом удалось обыграть Новую Зеландию. Точные результаты:

7 июня: Канада – Украина – 4:2.

11 июня: Новая Зеландия – Украина – 1:2.

Эти встречи обеспечили сборной ценный опыт перед серьёзной осенью, от которой буквально зависит "будущее" наших спортсменов и тренера Сергея Реброва, непосредственно.

Отборочный турнир Чемпионата мира-2026

С сентября 2025 года сборная Украины начинает борьбу за путёвку на чемпионат мира-2026. В отборочном турнире украинцы встречаются с сильными соперниками, в каждом матче с которыми очень важно "выгрызать" победу. По итогам турнирной таблицы определятся участники Мундиаля.

Известны даты оставшихся матчей:

5 сентября : Украина – Франция

: Украина – Франция 9 сентября : Азербайджан – Украина

: Азербайджан – Украина 10 октября : Исландия – Украина

: Исландия – Украина 13 октября : Украина – Азербайджан

: Украина – Азербайджан 13 ноября : Франция – Украина

: Франция – Украина 16 ноября: Украина – Исландия

Наибольшим испытанием станет домашний матч с Францией – одним из главных фаворитов и финалистом последнего чемпионата мира. Отборочный турнир чемпионата мира по футболу в зоне УЕФА предусматривает выход победителей групп напрямую и розыгрыш плей-офф для лучших вторых мест и сильнейших команд из Лиги наций.

В отдельном контексте 2025 года стоит упомянуть выступления молодёжной сборной U-21.

Молодежная сборная Украины U-21

Команда под руководством испанского тренера Унаи Мельгосы в июне уже успела сыграть несколько матчей. Первый, 6 июня, был товарищеским — против Испании. Нашим молодым спортсменам удалось выиграть их с минимальным счетом 1:0.

Второй поединок проходил под эгидой молодежного чемпионата Европы. Нашим парням удалось выйти вперед на 22 минуте против сборной Дании, но удержать счет не получилось. Ключевые матчи U-21:

12 июня : Украина U21 – Дания U21 – 2:3 (европейский чемпионат, стартовый тур).

: Украина U21 – Дания U21 – 2:3 (европейский чемпионат, стартовый тур). 15 июня : Финляндия U21 – Украина U21 (Евро-2025, 2-й тур).

: Финляндия U21 – Украина U21 (Евро-2025, 2-й тур). 18 июня: Нидерланды U21 – Украина U21 (Евро-2025, 3-й тур).

Ранее УНИАН сообщал, что лидер сборной Украины попал в рейтинг самых дорогих футболистов мира.

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