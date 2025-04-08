В рейтинге самых дорогих центральных защитников мира Забарный занял 27-е место.

Лидер сборной Украины и английского клуба "Борнмут" Илья Забарный вошел в список самых дорогих футболистов мира, сообщает Transfermarkt.

В рейтинге самых дорогих центральных защитников мира Забарный занял 27-е место. Трансферная стоимость украинца оценивается в 40 миллионов евро.

Список самых дорогих центральных защитников возглавил 24-летний француз Вильям Салиба из "Арсенала". Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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Напомним, что Забарный с 2019 по 2022 год играл за киевский клуб "Динамо". В 2023 году он присоединился к английскому "Борнмуту", где выступает в роли защитника.

Кроме того, Забарный является участником двух чемпионатов Европы (в 2020 и 2024 годах). Он сыграл 27 матчей за сборную Украины и отметился голом в матче против сборной Северной Македонии в 2023 году.

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Ранее издание El Nacional писало, что 24-летний норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн может уже летом покинуть свой клуб. Отмечается, что "Манчестер Сити" провел довольно трудный сезон, который не оправдал ожиданий команды.

Кроме того, напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) публично почтил память двух ликвидированных в Украине оккупантов, которые в прошлом были связаны с футболом. Их упомянули во время общей минуты молчания в начале конгресса организации.

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