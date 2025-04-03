Их упомянули во время общей минуты молчания в начале конгресса организации.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) публично почтил память двух ликвидированных в Украине оккупантов, которые в прошлом были связаны с футболом. Соответствующая информация содержится на сайте организации.

Так, в начале заседания конгресса УЕФА в Белграде президент организации Александер Чеферин (гражданин Словении) объявил минуту молчания по представителям европейского футбола, которые ушли из жизни с момента предыдущего конгресса год назад.

После этого, как свидетельствует запись трансляции, в эфир был пущен перечень умерших за год футболистов, тренеров, футбольных менеджеров, судей и профильных журналистов из всех стран Европы. В том числе и россиян.

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И среди тех, чью память решили почтить, были бывшие российские футболисты Алексей Бугаев и Заур Казиев. Оба в составе российской оккупационной армии пришли убивать украинцев, но были денацифицированы защитниками Украины.

Алексей Бугаев был воспитанником московского "Торпедо", также выступал за "Локомотив", "Томь" и "Краснодар". В 2003-2005 годах провел семь матчей за сборную России, из них два - на чемпионате Европы 2004 года. Завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

Как сообщали российские СМИ, в сентябре 2024 года 43-летний Бугаев был осужден на 9 лет тюрьмы за хранение наркотиков. Чтобы не отбывать наказание, он воспользовался официальной государственной программой России, в рамках которой практически любой преступник может быть освобожден из тюрьмы, если подпишет контракт с Минобороны РФ и пойдет убивать украинцев. Уже в декабре стало известно, что Бугаева ликвидировали в Украине.

Заур Казиев начинал карьеру в клубе "Моздок", также играл за владикавказский "Спартак", латвийский клуб "Динабург", череповецкую "Шексну" и другие российские клубы. В 2014-2016 годах выступал за созданный россиянами в оккупированном Крыму клуб "ТСК-Таврия". Карьеру завершил в 2020 году.

В декабре 2024 года российские СМИ сообщили о гибели Заура Казиева во время боевых действий на востоке Украины. Однако в публичном пространстве отсутствует информация о том, как он оказался на фронте.

Стоит добавить, что на конгрессе УЕФА так же почтили память украинских футболистов, умерших за последний год. Причем сразу после перечисленных украинцев в трансляции появилась текстовая ремарка:

УЕФА и ассоциации-члены выражают искренние соболезнования УАФ и всем тем в Украине, кто потерял близких.

А дальше трансляция продолжила приводить список умерших за последний год европейских футболистов и околофутбольных функционеров.

Украинские футболисты, которые погибли за время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, ряд украинских футболистов отдали свою жизнь, защищая Родину.

В этот печальный перечень в частности вошли Руслан Курдас (погиб в боях под Бахмутом в январе 2023 года), Вячеслав Савицкий (погиб в июне 2023 года вблизи поселка Белогоровка Луганской области), Виталий Зализняк (погиб в декабре 2023 года в районе населенного пункта Железнодорожное ), Андрей Щепотьев (погиб в декабре 2024 года на Харьковщине) и другие.

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