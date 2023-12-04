Виталий Зализняк погиб во время выполнения боевого задания в районе Железнодорожного.

На войне с российскими оккупантами погиб бывший украинский футболист Виталий Зализняк.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия. Слава Герою! Вечная память!", - говорится в сообщении на странице УАФ в Facebook.

Видео дня

Сообщается, что 50-летний Виталий Зализняк погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Железнодорожное. Он получил осколочное ранение не совместимое с жизнью.

Бывший футболист служил наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки роты огневой поддержки.

На протяжении футбольной карьеры Виталий Зализняк играл за футбольные клубы "Космос" (Павлоград), "Металлург" (Новомосковск), "Мариуполь", "Торпедо" (Запорожье), "Сталь" (Каменское), "Электрометаллург-НЗФ" (Никополь). Он выступал на позиции защитника.

Ранее УНИАН сообщал, что на войне с российскими захватчиками в 33-летнем возрасте погиб бывший футболист луцкой "Волыни" Роман Годованый.

Вас также могут заинтересовать новости: