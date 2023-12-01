Роману Годованому было 33 года.

На войне погиб бывший игрок футбольного клуба "Волынь" Роман Годованый. Ему было 33 года.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, солдат Годованый Роман погиб 29 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда", – говорится в сообщении Чертковского РТЦК и СП.

Подробности гибели воина раскрыл спортивный журналист Роман Бебех.

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"Рома был в 33-й бригаде. Ночью был на боевом выходе, по его подразделению начал работать танк. Бойцы забежали в посадку и там задели растяжку", – написал он в Facebook.

Бебех отметил, что у Романа Годованого осталась жена и двое детей.

Годованый дебютировал на профессиональном уровне в тернопольской "Ниве". В премьер-лиге защитник выступал за луцкую "Волынь". Также он вызывался в молодежную сборную Украины.

Гибель украинских спортсменов на войне

26 ноября стало известно, что на фронте погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Он защищал страну с первого дня полномасштабного российского вторжения.

Ранее сообщалось о гибели многократного чемпиона мира по кикбоксингу Сергея Лысюка. Он подорвался на мине во время выполнения боевого задания на Донецком направлении 12 ноября, после чего попал в реанимацию. Спасти Лысюка не удалось – он умер 22 ноября.

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