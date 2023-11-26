Он пошел защищать страну в начале полномасштабного вторжения РФ.

На войне в Украине погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко.

"Защищая Украину с первого дня полномасштабного вторжения погиб мой товарищ и коллега Артем Сачук. Вице-президент Федерации шахмат Украины, бывший президент федерации шахмат Житомирской области, кандидат в мастера спорта, организатор многих детских, всеукраинских и международных соревнований", - написал он на своей странице в Facebook.

В августе Артем Сачук сообщал в сети, что получил медаль "За военную службу Украине". "Есть много казаков, которые заслуживали ее больше меня и она прежде всего принадлежит моему боевому подразделению - сводной механизированной роте 184 НЦ. Царство Небесное моим павшим собратьям, Вечная слава тем, кто отдал часть жизни и здоровья в защиту нашего государства", - писал он в Facebook.

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Гибель украинских спортменов на фронте:

Ранее стало известно, что на Донецком направлении подорвался на мине чемпион Европы и мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Врачи около десяти дней пытались спасти его жизнь, однако не смогли.

В начале октября в Национальном олимпийском комитете Украины сообщали, что на войне погиб уже 361 украинский спортсмен и тренер.

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