Сергей Лысюк подорвался на мине во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

На фронте в боях за Украину погиб чемпион Европы и мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Сообщается, что 12 ноября этого года Сергей Лысюк выполнял боевое задание на Донецком направлении и подорвался на мине, после чего попал в реанимационное отделение.

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Врачи около 10 дней боролись за жизнь спортсмена и защитника, но спасти его не удалось. Сергей умер 22 ноября.

"Мой оптимистичный и справедливый ангел! Сегодня мы вместе с тобой проиграли бой за твою жизнь. Ни на минуту не сомневаюсь, что ты сделал все возможное и невозможное, чтобы жить! Ты всегда улыбался в ответ на любые трудности и смеялся в глаза опасности, всегда был честным, справедливым и очень скромным... Ты был моим мужем, другом, братом, моей жизнью! Пожалуй, на небесах тоже нужно кого-то защищать, иначе они бы не забрали тебя у нас... Не хочу верить, что уже не увижу твоей улыбки. Как и обещала, не буду плакать. Я буду молиться и целовать нашего сына, как ты всегда просил... Люблю тебя безгранично", - написала жена Елена на своей странице в Фейсбуке.

Сергей Лысюк - заслуженный мастер спорта Украины и шестикратный чемпион мира по кикбоксингу. Он также работал преподавателем кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.

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